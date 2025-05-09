В столице в честь Дня Европы переодели малышей-основателей Киева. Фото

В Киеве в честь Дня Европы в пятницу, 9 мая, переодели скульптуры маленьких основателей столицы Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди. Их одели в аутентичные украинские костюмы, а маленькую сестричку - в платьице с символикой Евросоюза.

Видео дня

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил автор памятника Владимир Журавель. Фигуры расположены на Почтовой площади столицы.

"Друзья, с днем Европы! Верим, что Украина вернется в свою большую Европейскую семью и станет частью Евросоюза", – написал скульптор.

На опубликованных фото можно увидеть, что скульптуры малышей одели в национальные украинские костюмы - один из них теперь держит флаг ЕС. А Лыбедь одели в платьице с символикой Евросоюза.

Со своей стороны, мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с праздником и призвал гостей и жителей столицы посетить памятник, чтобы сделать фото на память.

"Один из символов Киева – малыши на Почтовой площади – одеты ко Дню Европы. Можно идти фотографироваться.Украина высокой ценой, уже более 10 лет, борется за право на свой европейский путь. И будет частью ЕС! Другого выбора у нас нет", – подчеркнул Кличко.

День Европы – праздник, отмечаемый 9 мая в Украине, Европейском Союзе и других странах в ознаменование мира и единства на европейском континенте.

Как сообщал OBOZ.UA, на Почтовой площади в Киеве к Пасхе переодевали скульптуры "Малышей-основателей Киева". Мальчиков нарядили в костюмы ангелочков, а девочку - в украинский костюм. Возле них поставили корзины и лампадки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!