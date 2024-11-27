Центр и левый берег столицы: в сети показали, как выглядел Киев в 1960-х. Архивные фото

Старые фотографии являются прекрасной возможностью узнать больше об истории Киева и увидеть, какой раньше была столица. В частности, благодаря фото 1960-х годов.

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Архивные снимки были опубликованы в сообществе "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. Город сильно изменился за эти времена.

"Серия 1960-х годов от неизвестного автора", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях можно увидеть центр Киева, в частности, Крещатик, левый берег столицы и мели на Днепре.

Напомним, первым высотным сооружением в истории Киева был небоскреб Гинзбурга. Его строительство обошлось в 1,5 млн рублей российской империи, а для возведения использовали 12 млн кирпичей.

Благодаря работам украинского фотографа Ивана Ранчукова, мы можем увидеть Киев таким, которого даже не знали. В частности, благодаря уникальным снимкам конца 1960-х – начале 1970-х годов.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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