Цена стартует от 300 тыс. евро: в Киеве заметили внедорожник Lamborghini LM002, которых в мире около 300 машин. Фото

В одном из районов Киева был замечен редкий внедорожник компании Lamborghini – LM002. В настоящее время его цена стартует с 300 тысяч евро.

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Об этом сообщили на странице сообщества Supercars of Ukraine в соцсети Instagram. За годы производства, по разным данным (с 1986 по 1993) было выпущено около 300 автомобилей.

"Брутальный Lamborghini LM002 где-то на задворках столицы. Этот автомобиль очень редко появляется на публике, поэтому приятно видеть свежие кадры с ним", – говорится в сообщении.

Lamborghini LM002 весит 2,7 тонны. Под капотом стандартной модели установлен 5,2-литровый 450-сильный V12 от культового суперкара Lamborghini Countach.

С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 7,7 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировкой дифференциалов. В настоящее время цена такого внедорожника стартует от 300 тысяч евро.

Согласно информации портала ТопЖир, в Украине известно о двух таких машинах – одной черной, а второй красной.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киева был замечен очень редкий неоретрокар. Morgan Aero SuperSports ручной уборки, которая стоит 250 тысяч долларов, перевозили на эвакуаторе.

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