Трипольские образы и керамика: малышей-основателей Киева переодели в честь Дня города и Троицы. Фото

В столице в субботу, 30 мая, в честь грядущих Дня города и Троицы переодели скульптуры маленьких-основателей Киева Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь. Теперь они изображают представителей культуры, которая существовала на территории современной Украины – Трипольской.

Видео дня

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил автор памятника Владимир Журавель. Фигуры можно увидеть на Почтовой площади города.

Что известно

"Друзья, с наступающим днем Киева и Троицей! Традиционно переодели малышей к праздникам! В этот раз в образы трипольцев!", – написал Журавель.

По словам скульптора, костюмы для скульптур сделала Екатерина Журавель, взяв за основу изображения на трипольской керамике и исторические реставрации, а также сплела для них венки. Керамику, которую можно увидеть рядом с фигурами основателей Киева, сделал Ярослав Гончар, взяв за основу находки на Улице Кирилловской в Киеве.

Женская трипольская статуэтка была сделана и подарена Алексеем и Людмилой Алешкиными. Малыши будут в одеждах 30-31 мая.

Трипольская культура является одной из ярких древнейших цивилизаций Европы эпохи энеолита и медного века (5400–2750 годы до н.э.), которая существовала на территории современного Киева и Украины. Отличилась высоким уровнем развития ремесел, градостроительством и земледелием. Была открыта украинским археологом чешского происхождения Викентием Хвойкой.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице День Киева в этом году будут отмечать без общегородских празднований. Однако предусмотрено проведение локальных тематических событий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!