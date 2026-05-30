В КГГА рассказали, будут ли на День Киева устраивать общегородские празднования

В столице День Киева в этом году будут отмечать без общегородских празднований. Однако предусмотрено проведение локальных тематических событий.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Все мероприятия будут проходить с учетом условий военного положения.

Что известно

"Пятый год подряд город отмечает День Киева и День столицы в условиях военного положения. Учитывая ситуацию с безопасностью, городские власти не организуют общегородских мероприятий. Жителей призывают ответственно относиться к собственной безопасности: соблюдать требования военного положения, внимательно следить за сообщениями о воздушной тревоге и немедленно переходить в укрытие в случае ее объявления", – говорится в сообщении.

В то же время в КГГА уточнили, что несмотря на все жизнь столицы продолжается, а культурные, образовательные и спортивные учреждения города традиционно присоединятся к празднованию Дня Киева. Для жителей и гостей города подготовили ряд тематических мероприятий. Среди них – культурные, художественные, спортивные и просветительские события для детей и взрослых.

Так, на станции метро "Золотые Ворота" уже проходит выставка художественных работ студентов и преподавателей Профессионального колледжа "Универсум" Университета имени Бориса Гринченко "Несокрушимый город". К празднику традиционно состоится торжественное вручение художественной премии "КИЕВ".

В течение выходных киевляне и гости города смогут посетить ярмарку народного искусства в Музее Ивана Гончара и ХХ Международный фестиваль-конкурс хорового искусства "Песня над Днепром". В Голосеевском парке обустроят художественную галерею и проведут акцию "Киев – несокрушимая столица!" с мастер-классами. На Андреевском спуске состоится культурно-художественное событие "Спуск Единства", которое объединит регионы Украины через традиции, ремесла, творческие презентации и выступления художников.

Кроме того, предусмотрено проведение концертов под открытым небом. В частности, с колокольни Михайловского Златоверхого монастыря будет звучать карильонная музыка. В парках и скверах будут проходить локальные выступления столичных коллективов и молодых артистов.

Центральным спортивным событием станет традиционный "Пробег под каштанами". Также ко Дню Киева и Дню столицы пройдут открытые спортивные соревнования по кикбоксингу, гребле и пляжному гандболу. На Трухановом острове пройдет теннисный турнир Truhaniv Tennis Cup.

В День Киева, 31 мая, для желающих больше узнать о столице подготовили бесплатные экскурсии по городу. В музеях и библиотеках к празднику организовали тематические выставки, литературные события, творческие встречи и детские мастер-классы, посвященные истории и культуре Киева.

Мероприятия проходят с учетом условий военного положения. На локациях предусмотрены укрытия или определены ближайшие безопасные места, куда участники могут перейти в случае опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр столицы Виталий Кличко накануне Дня Киева вручил государственные награды и звание "Почетный гражданин города" выдающимся киевлянам, а также благодарности городского головы лучшим педагогам столицы. Все они своим трудом, талантом и преданностью делу внесли весомый вклад в развитие столицы и Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!