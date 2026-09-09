Трагическая утрата: стало известно о смерти военнослужащего из Киевской области Сергея Гребенчука. Фото

Во время лечения в Киевском военном госпитале скончался защитник Украины Сергей Гребенчук. Сердце отважного воина остановилось 2 сентября 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

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"Снова тяжелая утрата в Боярской общине. 2 сентября 2026 года во время лечения в Киевском военном госпитале скончался старший механик ремонтного отделения автомобильной техники солдат Сергей Гребенчук", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 19 декабря 1981 года в Киеве. Окончил специализированную школу № 41 им. З. К. Слюсаренко с углублённым изучением английского языка. Получил образование в Киевском профессионально-техническом училище № 1. В 2001 году вместе с семьёй переехал жить в Боярку.

Занимался волонтерством. В августе 2025 года вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

"В скорби остались сын, жена, брат, родители. Память о Сергее Гребенчуке вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сумской области при выполнении боевого задания погиб военный из села Требухов Киевской области Андрей Бутенко. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 29 августа 2026 года.

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