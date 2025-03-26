Теперь навсегда 21: на фронте погиб военный из Киевской области Николай Сиренко. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Бучи Киевской области Николай Сиренко. Сердце юного защитника Украины остановилось 21 марта.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"Страшная потеря для Бучанской громады. Николаю Сиренко теперь навсегда 21… Юный Герой погиб 21 марта 2025 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания. Противник ударил FPV-дроном, в результате чего Николай получил ранения, несовместимые с жизнью", – написал Федорук.

Защитник Украины был выпускником Бучанской гимназии № 2. С началом полномасштабной войны Николай помогал эвакуировать людей из горячих точек. В 2023 году присоединился к подразделению "Азов", где уже служил его старший брат.

"Общительный, бесстрашный, искренний. Именно таким он останется в нашей памяти. Искренне разделяем боль родных – родителей и восьми братьев и сестер, потерявших самого дорогого человека. Приходите их поддержать 26 марта в 15:00 на Аллею Героев в Буче", – призвал Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Андрей Пурик. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 марта.

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