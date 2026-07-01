Температура воздуха была выше нормы: климатологи подвели итоги июня в Киеве

Климатологи подвели итоги погоды за июнь 2026 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха была выше нормы, а самым тёплым днём оказалось 29-е число.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Осадков в столице выпало 141 % от месячной нормы.

Что рассказали климатологи

"Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщает, что по данным объединенной гидрометеорологической станции "Киев" среднемесячная температура воздуха в июне составила 20,2°С, что выше климатической нормы на 0,7℃", – говорится в сообщении.

В ЦГО добавили, что холоднее всего было 1 июня, когда минимальная температура снизилась под утро до 7,7°С. Теплее всего было 29 числа, когда максимальная температура поднялась до 32,9°С.

На проспекте Науки выпало 104 мм осадков, что составляет 141 % месячной нормы.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91 % климатической нормы.

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