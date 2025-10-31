Такой знакомый город: в сети показали, как выглядел Киев на открытках 1950-х годов. Фото

Открытки являются хорошей возможностью заглянуть в историю Киева. В частности, фотографии издательства "Укрфото" 1950-х годов прекрасно передают атмосферу восстановленного после войны города.

Старые снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества "КВИДО. Киев от прошлого к будущему". Некоторые локации до наших дней изменились.

Взгляд в прошлое

"Киев на открытках 1950-х годов", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть знакомые гостям и жителям Киева места. Однако, некоторые из них, в наши дни выглядят немного иначе, в частности, улица Банковая возле Офиса президента Украины, где в те времена там свободно ездили машины.

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов мы можем ощутить атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-80-х годах.

В 1852 году Киев посетил британец Роджер Фентон. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые запечатлены пейзажи столицы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1972 году на Контрактовой площади велись активные работы по строительству синей ветки столичного метрополитена. Однако однажды специалисты на глубине наткнулись на остатки улицы и домов времен Киевской Руси.

