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Существовал между двумя Мировыми войнами: история моста имени Евгении Бош в Киеве. Уникальные фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
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Существовал между двумя Мировыми войнами: история моста имени Евгении Бош в Киеве. Уникальные фото

Немногие знают, но между двумя Мировыми войнами в Киеве существовал путепровод, более известный как мост имени Евгении Бош. Сооружение, объединившее два берега столицы было построено в 1925, а уже через 16 лет – уничтожено.

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Старые фото и историю были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". В наши дни опоры переправы можно увидеть во время "малой воды".

"Мост имени Евгении Бош… В 1920-м отступающие польские войска взорвали легендарный Цепной мост (соединял правый и левый берег Киева. – Ред.). Обломки ушли под воду, поэтому идею реставрации отвергли сразу", – рассказали в сообществе.

Существовал между двумя Мировыми войнами: история моста имени Евгении Бош в Киеве. Уникальные фото

Отмечается, что через 4 года известный украинский ученый Евгений Патон спроектировал новую переправу. К тому времени мостостроительная наука доказала, что цепная конструкция плохо приспособлена для многопролетных мостов. Поэтому опоры старого путепровода оставили, а новое сооружение сделали балковым.

Существовал между двумя Мировыми войнами: история моста имени Евгении Бош в Киеве. Уникальные фото

Всего за 10 месяцев, а именно 10 мая 1925-го, появился новый мост – его назвали в честь советской революционерки Евгении Бош. Впрочем, он тоже служил недолго. 19 сентября 1941 г. его уничтожили советские войска. Даже после войны городов решили не трогать.

Существовал между двумя Мировыми войнами: история моста имени Евгении Бош в Киеве. Уникальные фото
Существовал между двумя Мировыми войнами: история моста имени Евгении Бош в Киеве. Уникальные фото

"Поскольку сопротивления сохранились, до середины 1960-х их использовали для линии электропередачи. Взорвали бетонные глыбы во время строительства моста Метро, который стоит немного севернее", – добавили в сообществе.

Существовал между двумя Мировыми войнами: история моста имени Евгении Бош в Киеве. Уникальные фото

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