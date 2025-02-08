Существовал между двумя Мировыми войнами: история моста имени Евгении Бош в Киеве. Уникальные фото

Немногие знают, но между двумя Мировыми войнами в Киеве существовал путепровод, более известный как мост имени Евгении Бош. Сооружение, объединившее два берега столицы было построено в 1925, а уже через 16 лет – уничтожено.

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Старые фото и историю были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". В наши дни опоры переправы можно увидеть во время "малой воды".

"Мост имени Евгении Бош… В 1920-м отступающие польские войска взорвали легендарный Цепной мост (соединял правый и левый берег Киева. – Ред.). Обломки ушли под воду, поэтому идею реставрации отвергли сразу", – рассказали в сообществе.

Отмечается, что через 4 года известный украинский ученый Евгений Патон спроектировал новую переправу. К тому времени мостостроительная наука доказала, что цепная конструкция плохо приспособлена для многопролетных мостов. Поэтому опоры старого путепровода оставили, а новое сооружение сделали балковым.

Всего за 10 месяцев, а именно 10 мая 1925-го, появился новый мост – его назвали в честь советской революционерки Евгении Бош. Впрочем, он тоже служил недолго. 19 сентября 1941 г. его уничтожили советские войска. Даже после войны городов решили не трогать.

"Поскольку сопротивления сохранились, до середины 1960-х их использовали для линии электропередачи. Взорвали бетонные глыбы во время строительства моста Метро, который стоит немного севернее", – добавили в сообществе.

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