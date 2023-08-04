Сухо и до +34°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 5 августа

В Киеве и Киевской области в субботу, 5 августа, ожидается малооблачная, сухая и жаркая погода. Воздух в регионе максимально прогреется до +34°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 5 августа по Киевщине. Малооблачная, сухая и жаркая погода с температурой ночью 18-23°С, днем 32-34°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +30°С…+32°С; Мироновка +31°С…+33°С; Фастов +31°С…+33°С; Яготин +30°С…+32°С; Барышевка +31°С…+33°С; Борисполь +30°С… +32°С.

В Укргидрометцентре добавили, что в выходные Киевщина будет находиться под влиянием антициклона, поэтому будет малооблачно и ожидаем высокие значения температуры. В понедельник придет атмосферный фронт с юго-запада, местами пройдут кратковременные дожди и жара будет постепенно отступать.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 5 августа весь день в Киеве сохранится ясная погода. Без осадков.

Напомним, в Киеве 22 июля синоптики зафиксировали рекордное количество осадков для этого дня – 29,9 мм. Он превысил предварительный показатель 2007 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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