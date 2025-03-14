Суд отправил в СИЗО водителя элитного Mercedes, 'возившего в окне' патрульного по Киеву. Подробности дела

Суд отправил под стражу водителя Mercedes, сопротивлявшегося патрульному в Деснянском районе столицы. В ближайшие два месяца он проведет в СИЗО.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

"По ходатайству следователей и прокуроров Деснянской окружной прокуратуры города Киева судом водителя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без альтернативы залога", – говорится в сообщении.

Напомним, событие произошло 11 марта на бульваре Верховной Рады в Киеве. Тогда патрульные полицейские остановили водителя Mercedes-Benz, двигавшегося по проезжей части с нарушением правил дорожного движения.

Во время проверки документов водитель вел себя агрессивно, внезапно начал движение и нанес полицейскому телесные повреждения. Правоохранитель пытался помешать нарушителю покинуть место совершения преступления, однако водителю удалось скрыться.

В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские задержали 41-летнего злоумышленника и сообщили ему о подозрении по факту насилия в отношении работника правоохранительного органа.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта, Киев всколыхнула история с нарушителем правил дорожного движения, который на дорогом автомобиле пытался сбить полицейского, а затем скрылся. Как оказалось, фигурировавший в инциденте Mercedes принадлежит переселенцу из оккупированной части Луганщины Александру Порку.

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