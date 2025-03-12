Имеет 19 авто и не впервые попадает в скандалы: появились данные о водителе-нарушителе, который 'прокатал' полицейского на дверце в Киеве

Накануне, 11 марта, Киев всколыхнула история с нарушителем правил дорожного движения, который на дорогом автомобиле пытался сбить полицейского, а затем скрылся. Как оказалось, фигурировавший в инциденте Mercedes принадлежит переселенцу из оккупированной части Луганщины Александру Порку.

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Имя владельца авто, который, вероятно, и находился за рулем при попытке наезда на полицейского, OBOZ.UA узнал из собственных источников. Мы собрали информацию о мужчине в открытых источниках – и выяснили: в собственности главы "Краснодонского клуба рыбаков" – почти два десятка авто, а также незаурядный "шлейф" в виде "недоразумений" с законом разной степени тяжести.

Как выяснил OBOZ.UA, "засвеченный" на месте инцидента 11 марта MERCEDES-BENZ G 400 CDI 2019 года принадлежит переселенцу из Луганщины Александру Порку. В столицу он вместе с женой Наталией, уроженкой Луганска, переехал из ныне оккупированного города Сорокино Луганской области.

Александр Порк до сих пор официально руководит местным "Краснодонским клубом рыбаков". В его собственности, кроме упомянутого MERCEDES, еще 18 авто. Также Порк владеет рядом грузовых автомобилей, тягачей, цистерн – мужчина занимается грузовыми перевозками.

Впрочем, кроме этого, Порк также работает в сфере торговли химическими продуктами, в частности продает метанол, применяемый при добыче и транспортировке газа. Также он займется продажей дистиллированной воды. Мужчине принадлежат "Восток-Авто-Трейд", "Химтрансальянс". Также имеет открытый ФЛП, основным видом деятельности которого указана "Неспециализированная оптовая торговля".

Как свидетельствуют данные из открытых источников, Порк уже не в первый раз испытывает проблемы с законом. Так, Краснодонский горрайонный суд Луганской области еще в 2013-м рассматривал дело с его участием о конфликте на стоянке, который привел к драке (виновник тогда заплатил 1500 грн штрафа).

Но это была не последняя история с криминальным привкусом в биографии этого бизнесмена.

В 2021-м в Житомире его обвиняли в вымогательстве, приведшем к имущественному ущербу в особо крупных размерах. До логического завершения в виде приговора суда дело не дошло: его закрыли в связи с отказом потерпевших от претензий к Порку.

Однако, как следует из материалов Богунского районного суда Житомира, речь в деле шла о том, что Порк "выразил незаконное требование к последнему (потерпевшему. – Ред.) относительно передачи ему денежных средств в размере 50 000 долларов США, с угрозой применения насилия над потерпевшим путем причинения ему телесных повреждений и физической расправой в случае невыполнения указанного незаконного требования".

А в апреле 2022-го Александр Порк "наследил" уже на Прикарпатье: мужчину оштрафовал Косовский районный суд Ивано-Франковской области за то, что он "вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью, на замечания не реагировал, чем нарушил общественный порядок и покой граждан". Такие действия были квалифицированы как мелкое хулиганство.

Всего в отношении Александра Порка открыто 18 (!) исполнительных производств. Почти все они – за нарушение ПДД. Кроме того, у него тоже есть небольшой налоговый долг.

Ранее Порк владел ООО "Нарни-трейд" (компания в 2022-м получила подряд от "Укргазодобычи" стоимостью 92,5 млн грн). В сервисе, где можно увидеть, как его контакт подписан у других абонентов, указано, что он "кинул на зарплату". Также много меток – о продаже и покупке химических продуктов, транспорта.

OBOZ.UA нашел четыре мобильных телефона Порка – все они содержат комбинацию цифр "7777". Такая же комбинация – и в номерах автомобиля MERCEDES-BENZ G 400.

Напомним, накануне стало известно, что в Киеве водитель Mercedes свыше $100 тыс. нарушил ПДД. Когда же его остановили правоохранители, мужчина вел себя агрессивно и пытался совершить наезд на полицейского. Чтобы остановить дерзкого участника дорожного движения, правоохранитель даже вынужден был произвести выстрел в направлении авто, на котором нарушитель скрывался с места инцидента. Однако это водителя не остановило. В полиции заявляли, что разыскивают нарушителя.

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