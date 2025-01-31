Столица и ее жители: как выглядел Киев на снимках венгерского фотографа в 1965 году. Фото

В 1965 году Киев посетил известный венгерский фотограф Шандор Бояр. Во время поездки он сделал серию снимков столицы Украины.

Видео дня

Старое фото опубликовали в сообществе "Группа коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно рассмотреть, каким был город 60 лет назад.

"Таким Киев увидел Шандор Бояр, 1965 год", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что Шандор Бояр работал в издательстве Ország-világ – он делал фоторепортажи из разных городов и стран.

Напомним, заглянуть в историю Киева и увидеть его красоту можно разными способами. В частности, благодаря картинам украинского художника Александра Хвостенко-Хвостова, на которых он сохранил виды города 1950-х годов.

Столичная река Лыбидь упоминается в летописях Киевской Руси в 968 году. В 1950-х годах ее русло еще не было скрыто бетонными плитами, а на Выдубичах, чтобы машины ее могли переехать, построили автомобильный мост.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце XIX века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!