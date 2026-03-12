Столб дыма виден даже в столице: на Киевщине произошел масштабный пожар. Подробности, фото и видео

В Вышгородском районе Киевской области в четверг, 12 марта, возник масштабный пожар в экосистеме. Огонь распространился на 4 гектарах травяного настила.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

Что известно

"К спасателям поступила информация о пожаре вблизи села Новоселки на Вышгородщине. По предварительной информации загорелся травяной настил. По состоянию на 15:30 спасатели тушили огонь на площади 4 гектара", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, что на опубликованных соцсетях фото и видео можно увидеть последствия возгорания. В частности, большой столб дыма от пожара видно даже на правом берегу Киева – на Оболони.

Стоит добавить, что за прошедшие сутки, 11 марта, подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области 20 раз привлекались к ликвидации пожаров в экосистемах. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 18 гектаров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева произошел пожар в подземном паркинге жилого комплекса на улице Осокорской. В результате чрезвычайного происшествия одна машина сгорела полностью, а другая была повреждена.

