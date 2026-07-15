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Столб черного дыма виден в разных районах: в Киеве на Виноградаре произошел крупный пожар. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
3 минуты
336
Столб черного дыма от пожара виден в разных районах
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В Подольском районе Киева в среду, 15 июля, произошел масштабный пожар в недостроенном здании. Черный столб дыма с места происшествия был виден в разных районах города.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причину возникновения пожара установят правоохранительные органы.

Что известно

"Серьёзный пожар охватил недостроенное здание на улице Некрасова в Подольском районе Киева. Задымление наблюдается почти со всего правого берега", – говорится в сообщении.

Столб черного дыма виден в разных районах.
Пожар произошел в районе Виноградарь в Киеве.
Пожар произошел в районе Виноградарь в Киеве.
Столб черного дыма виден в разных районах.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия пожара. Большой столб черного дыма был виден в нескольких районах города. На место происшествия уже прибыли спасатели – информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

Напомним, в Оболонском районе Киева во вторник, 5 мая, произошел масштабный пожар. Спасатели тушили огонь на площади 300 квадратных метров в здании возле "Птичьего рынка".

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева во время движения загорелся троллейбус. Горящий общественный транспорт потушили совместными усилиями правоохранителей и спасателей.

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