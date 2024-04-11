Стоимость составляет 6 млн грн: в Киеве был замечен самый быстрый электромобиль BMW. Подробности и фото

На улицах столицы Украины был замечен самый мощный и дорогой электромобиль BMW i7 M70. Чтобы разогнаться до 100 км/ч машине, стоимость которой составляет 6 миллионов гривен, нужно всего 3,7 секунды.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Автомобильный". Одного заряда батареи хватит для того, чтобы проехать до 560 км.

"Самый мощный и дорогой электромобиль BMW i7 M70. Что под капотом? Два электромотора; мощность: 660 л.с.; крутящий момент: 1100 Нм", – говорится в сообщении сообщества.

Отмечается, что разгон до 100 км/ч у этой машины займет всего 3,7 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Стоимость электрокара, который был замечен в одном из районов Киева, составляет 6 миллионов гривень.

Напомним, в одном из районов Киева был замечен очень редкий неоретрокар. Morgan Aero SuperSports ручной сборки, которая стоит 250 тысяч долларов, перевозили на эвакуаторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве заметили гибридный BMW XM Label Red, который может разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с. Всего было собрано 500 машин по такой версии.

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