Старый Киев на снимках Франца Мезера: уникальные фото, сделанные более 100 лет назад

Известный фотограф Франц Мезер вошел в историю как человек, сделавший невероятные снимки старого Киева. Благодаря его труду мы можем увидеть город, каким он был более 100 лет назад.

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Старое фото мастера опубликовали в сообществе "ТиКиїв" в социальной сети Facebook. Альбом с его работами до сих пор хранится в Национальной научной библиотеке им. И. Вернадского.

"На его фотографиях появляется столица прошлого века, а в сотне тысяч негативов отражена жизнь двух поколений киевлян. Фотограф Франц Мезер приехал в Киев из Волыни, увлекся фотографией и стал одним из самых успешных художников в свое время", – говорится в сообщении.

Ателье фотографа на Крещатике действительно выполнило более 100 тысяч негативов и более полумиллиона отпечатков. А заработки были настолько велики, что Франц Мезер построил собственную гостиницу в центре города. Среди друзей и клиентов – Леся Украинка, Лев Шестов, украинская интеллигенция и даже члены королевских семей. Однако любимой работой был отнюдь не портрет.

"Художник обожал снимать Киев. И в своей мастерской презентовал изготовленные собственноручно альбомы с фотографиями города. К счастью, увидеть их можем и мы", – добавили в сообществе.

Францишек Казимирович Мезер – киевский художник и фотограф. Преподавал рисование в Киевском институте благородных девиц. Имел официальный статус фотографа Университета св. Владимира в Киеве. В историю вошел как мастер качественных снимков, видов старого Киева.

Напомним, заглянуть в историю Киева и увидеть его красоту можно разными способами. В частности, благодаря картинам украинского художника Александра Хвостенко-Хвостова, на которых он сохранил виды города 1950-х годов.

Столичная река Лыбидь упоминается в летописях Киевской Руси в 968 году. В 1950-х годах ее русло еще не было скрыто бетонными плитами, а на Выдубичах, чтобы машины ее могли переехать, построили автомобильный мост.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце 19-го века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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