Старый Киев: город в 1900-х годах на снимках одной из лучших украинских типографий того времени. Фото

Издательство Стефана Кульженко было одним из лучших и крупнейших книгоизданий Киева. Благодаря старым фотографиям мы можем увидеть, как выглядела столица в начале 1900-х годов.

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Архивные фото были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. К сожалению, время сильно изменило наш город.

"Киев в начале XX столетия. Фото из альбома "На память о Киево-Печерской Лавре и Киеве", изданном в издательстве Стефана Кульженко в начале XX века. Типография Стефана Кульженко считалась одной из шести крупнейших книгоизданий Киева", – говорится в сообщении.

Как отметили авторы проекта, за высокое полиграфическое оформление издания Кульженко не раз завоевывали золотые и серебряные медали на различных промышленных выставках. Благодаря иллюстрированным изданиям, типография составляла конкуренцию лучшим издательствам того времени.

Кульженко Стефан Васильевич – украинский печатник, книгоиздатель, один из самых успешных предпринимателей своего времени в Украине и Российской империи в целом. Одним из первых в Украине применил способ плоской печати – литографию.

Напомним, международный аэропорт "Борисполь" свой первый рейс принял в далеком 1959 году. В 1968 кинохроникеры сохранили на пленку две минуты повседневной жизни главных воздушных ворот Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, весенние паводки всегда были большой проблемой жителей Киева, особенно тех, кто жил на островах и вблизи Днепра. В 1929 году основоположник современного документального кино украинский режиссер Михаил Кауфман с помощью камеры сохранил для нас столь интересный момент истории столицы Украины.

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