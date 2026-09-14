Станет немного теплее: прогноз погоды по Киевской области на 15 сентября

В Киевской области во вторник, 15 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в регионе достигнет +22 °С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 15 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 8-13°С, днем ​​17-22°С; в Киеве ночью 11-13°С, днем ​​20-22°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облака уже с утра покроют небо, и пасмурная погода продержится в Киеве до конца дня. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку самых тёплых за время наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!