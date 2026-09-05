Станет холоднее, порывы ветра и дожди: прогноз погоды по Киевщине на 6 сентября

В Киевской области в воскресенье, 6 сентября, синоптики прогнозируют умеренные дожди и сильные порывы ветра. Температура воздуха в регионе достигнет максимум +19°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на сутки 6 сентября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. По области: ночью местами небольшие, днём умеренные дожди. По Киеву: ночью без осадков, днём умеренные дожди. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура по области ночью 10-15°С, днем ​​14-19°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем ​​17-19°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем ​​+16°С…+18°С; Мироновка +16°С…+18°; Фастов +15°С…+17°С; Яготин +15°С…+17°С; Барышевка +15°С…+17°С; Борисполь +15°С…+17°С и Вышгород +15°С…+17°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области и столицы. 6 сентября днем порывы ветра достигнут 15–20 м/с. Такие погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, день будет облачным – с самого утра в Киеве небо покроется облаками, которые продержатся до самого вечера. В течение всего дня ожидается дождь, который вечером ослабнет.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку самых теплых за всю историю наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!