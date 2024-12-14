Стало известно, сколько жители Киева задолжали за тепло и горячую воду

На сегодняшний день долг потребителей перед "Киевтеплоэнерго" за тепло и горячую воду составляет более 7 млрд грн. Среди тех, кто не платит, – владельцы элитной недвижимости и квартир большой площади.

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Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия. За неуплату услуг предусмотрено начисление пени.

"Киевтеплоэнерго" призывает постоянных неплательщиков уплатить или реструктурировать долги за тепло. Ведь долг населения перед КП составляет более 7 млрд. грн. Из них 4,3 млрд грн – за тепло, 2,7 млрд грн – за горячую воду. Это при том, что большинство киевлян добросовестно оплачивают коммунальные услуги", – говорится в сообщении.

Как отметили коммунальщики, около 70% долга приходится на 160 тыс. лицевых счетов (около 15% всех клиентов). Как правило, это владельцы элитной недвижимости, квартир большой площади или владельцы нескольких жилых помещений.

"Практика показывает, что только штрафные санкции оказывают влияние на хронических должников. Поэтому "Киевтеплоэнерго" вынуждено начислять пеню. Ее в ноябре получили более 90 тысяч клиентов на сумму более 6 млн грн", – добавили коммунальщики.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы платят за доставку газа фиксированную сумму, которую перечисляют раз в год. Следующий перерасчет – с 1 января 2025-го. Начиная с этого момента, часть украинцев будет вынуждена платить за доставку больше, в то же время суммы в счетах могут снизиться у тех, кто в прошлом "газовом году" начал экономить.

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