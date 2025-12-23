Стало известно, когда взойдет 'Рождественская звезда' над Киевом в Сочельник

Одним из важнейших символов Святвечер является Рождественская звезда. В этом году раньше всего она засияет на востоке Украины, в частности на Луганщине, а над Киевом она взойдет в 16:36.

Об этом сообщил портал Universe Space Tech. Один из главных христианских праздников – Рождество – в Украине отмечают 25 декабря.

Первая звезда

"24 декабря 2025 года "рождественской звездой" станет Капелла в созвездии Возничего, которую можно будет увидеть невооруженным глазом вскоре после захода Солнца. Ранее всего она засияет на востоке Украины, в частности на Луганщине, в 16:08, а позже всего – на Закарпатье, в 17:16", – говорится в сообщении.

В северном полушарии Капелла появляется над северо-восточным горизонтом около 17:00-18:00 по киевскому времени. Она быстро поднимается выше и становится хорошо заметной даже в городах. Искать ее следует в восточной части неба — она выделяется ярким желто-золотистым светом, который почти не мерцает. В Святвечер звезду Капеллу можно будет увидеть над Киевом в 16:36.

Стоит добавить, что впервые за три года "рождественской звездой" станет именно звезда. В прошлом году первой на Сочельник восходила Венера, а в 2023 году Юпитер.

Капелла (α Aurigae, α Aur) – самая яркая звезда в созвездии Возничего, шестая по яркости на ночном небе и третья по яркости в северном полушарии. Она является одной из 100 ближайших звезд, ведь расположена на расстоянии 43,5 светового года от Солнца.

Как сообщал OBOZ.UA, украинское Рождество сформировалось как сложная система символов, сочетающая народные верования и христианскую традицию. Каждый рождественский атрибут имеет четкое обрядовое и символическое значение. Мы собрали информацию об украинской праздничной символике.

