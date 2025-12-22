Какие рождественские символы являются украинскими: значение дидуха, паука и других

Украинское Рождество сформировалось как сложная система символов, сочетающая народные верования и христианскую традицию. Каждый рождественский атрибут имеет четкое обрядовое и символическое значение. Они отражали представления о мироздании, семье, предках и циклах природы.

Видео дня

Часть этих символов сохранилась в быту, другие сейчас активно возрождаются. OBOZ.UA рассказывает об украинской праздничной символике.

Дидух

Дидух – один из древнейших рождественских символов украинцев. В разных регионах его называли "дед", "коляда", "сноп", "король", "зажин". Он олицетворял дух предков и память рода.

По этнологическим исследованиям, в частности Ксенофонта Сосенко, дидух сочетает несколько значений: символ предка, первобытного земледельца и Бога-Творца. Это сочетание мифологического и христианского мировоззрений.

Дидуха изготавливали из снопа ржи, пшеницы или овса, иногда из семи колосков, как символа семьи. Его украшали сухоцветами, калиной, лентами. Дидуха заносили в дом с первой рождественской звездой, проговаривая: "Дидух – в дом, беда – из дома". Стоял он под иконами до Крещения, после чего зерно высевали, а солому сжигали.

Кстати, журналисты OBOZ.UA собственноручно изготовили дидухи – символ украинского Рождества, который может украсить ваш дом на праздники. Их можно приобрести, и все средства от продажи дидухов пойдут на сбор нашим воинам.

Рождественская елка

Традиция украшать елку на Рождество появилась в Украине относительно поздно – в XIX–ХХ веках. Ее происхождение связывают с Германией, откуда она распространилась по Европе. Одна из легенд приписывает начало этой традиции Мартину Лютеру, который украсил елку свечами как символ Божьей благодати. По другой версии, елку как "дерево Христа" провозгласил христианский миссионер Бонифаций Майнский, противопоставив ее языческому дубу.

В Украине елка раньше прижилась на западе под влиянием австро-венгерской и немецкой культур. Сначала ее ставили в городах и состоятельных семьях, тогда как в селах на Сочельник доминировал дидух. В ХХ веке елка распространилась по всей территории Украины.

Украшали елку яблоками, орехами, пряниками, лентами и свечами. При советской власти елку сначала запретили как религиозный символ, а с 1935 года разрешили уже как новогоднюю, придав ей идеологического содержания – с красной звездой и тематическими игрушками.

Рождественский "паук"

Соломенный паук имеет дохристианское происхождение. В древних представлениях паук был творцом мира, а паутина – образом Вселенной.

В христианской традиции паук приобрел значение оберега. По народной легенде, паутина, сплетенная у входа в пещеру, спасла Марию с младенцем Иисусом от воинов Ирода. Именно поэтому паук считался защитой дома от зла.

Изготавливали его из соломинок, нанизанных в треугольники и ромбы. Большого "паука" подвешивали к потолку, добавляя меньшие элементы. Из-за движения воздуха украшение вращалось, и верили, что оно очищает пространство и гармонизирует дом.

Вифлеемская звезда

Вифлеемская звезда – ключевой библейский символ Рождества. Именно она, по Евангелию, известила волхвов о рождении Иисуса Христа. В Украине сохранилась традиция начинать Святой ужин только после появления первой звезды на небе.

Рождественскую звезду изготавливали специально для колядования. Ее делали из дерева, бумаги, картона или стекла, украшали лентами и нитками, а в центре размещали образ Богородицы с младенцем. Звезду крепили к палке, чтобы носить во время коляды.

Ежик из колосков

Еще одним архаичным символом был "ежик" из колосьев. Сначала из глины или теста лепили фигурку, в которую втыкали колосья, похожие на иглы. Ежика подвешивали к потолку рядом с пауком.

Этот образ происходит из языческих верований и символизировал приход весны, ведь еж – одно из первых животных, которое просыпается после зимы.

Вытынанки

Вытынанками украшали окна и стены, их вырезали из белой или цветной бумаги, изображая Дерево жизни, Дерево рода, животных и птиц. По вытынанкам можно было понять, какое событие празднует семья. Со временем эта традиция трансформировалась в вырезание бумажных снежинок.

Подсвечник-тройца, сено и поленья

На рождественском столе обязательно стоял подсвечник с тремя свечами – символ Святой Троицы. Сено заносили в дом после уборки, застилали скамьи и клали на стол как знак урожая и памяти о яслях, в которых родился Христос.

Также в дом приносили двенадцать поленьев – на них готовили двенадцать постных блюд, символизирующих апостолов и годовой цикл.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где в доме лучше не ставить елку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.