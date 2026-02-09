Стал на защиту Украины еще в апреле 2022 года: на фронте погиб военный из Киевской области Артем Заяц. Фото

Во время выполнения боевого задания на Ореховском направлении погиб военный Бучи Киевской области, артиллерист Артем Заяц. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 3 февраля.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

"На щите возвращается домой бучанец – 40-летний Герой, артиллерист Артем Заяц", – говорится в сообщении.

Защитник Украины пошел служить добровольно, по зову сердца, еще 19 апреля 2022 года, потому что твердо знал, что его обязанность – защитить своих детей, семью и родную страну.

Почти четыре года главный сержант, командир орудия, держал оборону на Ореховском направлении. К сожалению, 3 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания его жизнь трагически оборвалась.

"До полномасштабной войны Артем работал электромонтером. В мирной жизни он был заядлым спортсменом, играл в футбол. Друзья и родные вспоминают его как чрезвычайно отважного, спокойного и светлого человека, который искренне любил людей. Он был лучшим отцом и любящим мужем. В глубокой скорби остались жена Валентина, 16-летняя дочь и 9-летний сын, мама и отчим", – добавил Федорук.

