На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Василия Литвиненко. Фото

Во время выполнения боевого задания 2 октября 2025 года погиб военный из Броваров Киевской области Василий Литвиненко. Сердце украинского воина остановилось на Харьковщине.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Печальная весть

"На щите"... Солдат Василий Литвиненко, стрелок-зенитчик зенитного ракетного отделения зенитного пулеметного взвода. Погиб 2 октября 2025 года, при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Печенеги Чугуевского района Харьковской области. Искренние соболезнования родным и близким Василия Валентиновича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в воскресенье, 8 февраля в 9:50 возле модульного городка в городе Бровары на улице Предпринимательской, 3. Прощание в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах.

Похоронят воина на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Герои войны в Украине

На Покровском направлении в результате атаки вражеского дрона погиб военный, житель Мироцкого Киевской области Сергей Хоменко. Жизнь мужественного защитника оборвалась 30 января.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный, житель Фастова Киевской области Владимир Шептицкий. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и целостность Украины.

