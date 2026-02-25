'Понавтыкали тут всяких флажков': в Киева мужчина поглумился над Мемориалом на Майдане. Видео

В центре Киева на Майдане Независимости мужчина посмеялся над Народным мемориалом. Он смеялся, снимая себя на телефон и требовал убрать флаги, установленные в память о погибших защитниках Украины.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Пользователи призвали правоохранителей отреагировать на инцидент

Что известно

Так, на в ролике можно увидеть, как мужчина, находясь на Майдане Независимости в Киеве, снимает Народный мемориал пренебрежительно высказался о флагах которые, установленные в память о погибших защитниках Украины.

"Вася. Это центр города. Что ты понавтыкал тут всяких флажков. Ты, что свою ж@у прикрываешь? Давай убирай все – люди тут отдыхают", – прокомментировал свои действия мужчина, а потом засмеялся.

Со своей стороны пользователи соцсетей крайне негативно высказались относительно действий мужчины и потребовали от правоохранителей отреагировать.

Что предшествовало

В Киеве в ночь на воскресенье, 15 декабря, на Майдане Независимости мужчина умышленно повредил флаги и фотографии воинов, отдавших жизнь за Украину. В этот же день нарушителя задержали – им оказался 36-летний уроженец Сумской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Киева неизвестный парень вечером пытался повредить флажки на Майдане Независимости, которые установлены в память о погибших защитниках Украины. Злоумышленник облил их жидкостью из бутылки для разжигателя и пытался их поджечь.

