Киев не едет, а ползет: из-за погоды и ДТП столицу сковали многочисленные пробки. Подробности

В Киеве во вторник, 6 января, из-за снегопада, который продолжается еще с ночи, на дорогах образовались многочисленные пробки. Дороги в результате гололеда превратились в каток, что также привело к ДТП в разных районах города.

Об этом сообщили в социальных сетях. Проблемы для авто есть как на правом, так и на левом берегах столицы.

"Киев не едет, а ползет – весь город застрял в пробках из-за ДТП. Сильная пробка в сторону центра – под мостом возле метро "Шулявская" грузовик занесло, три полосы перекрыты", – говорится в одном из сообщений.

Стоит добавить, что, согласно информации Google Maps, пробки наблюдаются по всему городу, но самая тяжелая ситуация наблюдается на Берестейском проспекте, где задержка в движении может длиться до 40 минут. Однако, на других улицах города, в среднем машины тянутся от 5 до 20 минут.

Отметим, в столице и Киевской области во вторник, 6 января, синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Температура воздуха в регионе днем от 3°С мороза до 2°С тепла. Объявлен I уровень опасности, желтый.

