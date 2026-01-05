Мокрый снег, туман и гололедица: прогноз погоды по Киевской области на 6 января

В Киевской области во вторник, 6 января, синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Температура воздуха в регионе днем от 3°С мороза до 2°С тепла.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 6 января по территории Киевской области. Облачно. Ночью снег, днем мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 9-14°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла; в Киеве ночью около 10°С мороза, днем 0-2°С мороза", – говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и городу Киев. Во вторник, 6 января утром и днем гололед, туман, видимость 300-500 метров, на дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Вечером сильный снег, который будет идти почти весь день, постепенно ослабевая, прекратится.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

