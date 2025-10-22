Совершал диверсии на объектах 'Укрзализныци' и готовил теракт в ТЦК: на Киевщине суд вынес приговор вражескому агенту. Фото

На Киевщине суд вынес приговор агенту спецслужб страны-агрессора РФ, которого разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины. Злоумышленник совершал диверсии на объектах "Укрзализныци" и готовил теракт в ТЦК.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СБУ в Киеве и области. Следующие 15 лет диверсант должен провести за решеткой.

Что известно

Контрразведка СБУ задержала вражеского пособника в мае этого года, когда он готовил самодельное взрывное устройство для подрыва местного ТЦК. По данным следствия, задание врага выполнял завербованный оккупантами 25-летний безработный из Бучанского района Киевской области.

"Сначала фигурант выполнял "тестовые" задания куратора, среди которых – поджог релейного шкафа на линии железнодорожного сообщения столичного региона. После поджога агент получил от куратора инструкцию для самостоятельного изготовления взрывчатки, которую должен был заложить возле здания военкомата для дистанционного подрыва", – уточнили в пресс-службе.

При задержании у злоумышленника были изъяты составляющие для самодельной бомбы и смартфон с доказательствами его контактов с оккупантами. По материалам контрразведки и следователей Службы безопасности суд признал злоумышленника в совершении диверсии, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

