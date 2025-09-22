Поставляли врагу украинские SIM-карты для дронов-камикадзе: СБУ на Киевщине задержала вражеских агентов. Фото

Сотрудники СБУ разоблачили еще одних агентов вражеской спецслужбы. Злоумышленники поставляли оккупантам украинские SIM-карты для дронов-камикадзе.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Контрразведка Службы безопасности задержала на Киевщине еще двух российских агентов. По заказу ФСБ они переправляли в страну-агрессора украинские SIM-карты для вражеских дронов, атакующих наше государство. Наличие этих микрочипов улучшало связь и навигацию российских беспилотников", – говорится в сообщении.

Как отметила спикер ГУ СБУ в Киеве и области Ольга Супрун, задачу окупантов выполняли двое жителей столичного региона, один из которых оказался бывшим правоохранителем.

После инструктажа от российской спецслужбы злоумышленники сначала покупали украинские "семерки", а затем, для конспирации маршрута посылки, направляли их своим сообщникам в Евросоюзе. Оттуда мобильные карты отправляли в РФ – в города Набережные Челны и Елабуга в Татарстане, где расположены заводы по производству боевых БпЛА.

Еще одной задачей российской агентуры была вербовка работников украинских компаний мобильной связи, чтобы получать разведданные "изнутри" отечественных операторов. Отмечается, что контрразведка СБУ разоблачила вражескую разведактивность, задокументировала агентов и задержала их.

"Во время обысков у фигурантов изъяты смартфоны с доказательствами контактов с куратором от ФСБ и зарубежными сообщниками. Также у агентов обнаружены подготовленные к "трафику" в РФ мобильные карты", – уточнили в пресс-службе.

Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленники находятся под стражей. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников российской агентуры на территории Евросоюза.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержала двух агентов вражеской спецслужбы. Супруги расставляли "видеоловушки" в многоэтажках, чтобы корректировать российские удары по Киеву.

