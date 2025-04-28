Снимали свою поездку на видео: между вагонами метро Киева обнаружили двух подростков-'зацеперов'. Подробности и фото

В Киеве правоохранители обнаружили двух несовершеннолетних "зацеперов", катавшихся между вагонами метро на участке от станции "Гидропарк" до "Днепра". Свои "происшествия" подростки снимали на видео.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителям грозит штраф, общественные, исправительные работы или админарест сроком до 15 суток.

"На днях полицейские столичного метрополитена обнаружили двух 16-летних парней, которые, рискуя жизнью, ехали между вагонами метро между станциями "Гидропарк" и "Днепр". Правоохранители сняли "экстремалов" с вагона и вызвали их родителей", – рассказали в пресс-службе.

Инспекторы составили в отношении несовершеннолетних административные материалы по факту мелкого хулиганства (статья 173 КУоАП). Им грозит штраф, общественные, исправительные работы или административный арест сроком до 15 суток.

Кроме того, полицейские провели с ними профилактическую беседу, во время которой рассказали о фатальных последствиях опасного "развлечения" и реальных трагических историях, когда мгновение "развлечения" стоило детям жизни или наносило увечья.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве фиксируется рост количества случаев зацепинга – попытки подростков кататься на внешних частях общественного транспорта. К сожалению, такая "игрушка" приводит к роковым случаям.

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