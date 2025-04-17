В Киеве выросло количество случаев зацепинга: что это за опасное занятие среди подростков и какие угрозы для жизни

В Киеве фиксируется рост количества случаев зацепинга – попытки подростков кататься на внешних частях общественного транспорта. К сожалению, такие "игры" приводят к роковым случаям.

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Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. За такие "развлечения" предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

"В последнее время в столице возросло количество случаев зацепинга – попыток подростков кататься на внешних частях общественного транспорта, в том числе трамваях, троллейбусах, поездах метро и электричках. Это очень опасное занятие, которое может иметь фатальные последствия", – рассказали в пресс-службе.

В КГГА напомнили, что "зацеперы" рискуют получить поражение электрическим током. Контактные рельсы или линии питания в метро и электротранспорте имеют сверхвысокое напряжение. В частности, контактный рельс в подземке имеет напряжение в 825 В. Даже короткое прикосновение приводит к сильному поражению током с возможностью летального исхода.

Кроме того, транспорт может внезапно остановиться или резко изменить скорость. У человека, находящегося снаружи, на крыше, буферах или между вагонами, практически нет шанса удержаться – результатом является падение на рельсы, где есть высокое напряжение, или под колеса.

Отдельная опасность от зацепинга в столичной подземке. На некоторых участках тоннелей метро габариты минимальны – они предназначены исключительно для прохождения вагонов. Любое пребывание за пределами вагона, в том числе на крыше или снаружи, смертельно опасно.

Следует учитывать, что машинист или водитель физически не видит, что кто-то цепляется за транспорт. Он не сможет среагировать или остановиться вовремя. А на высокой скорости создается мощный поток воздуха. Человека может буквально сорвать или прижать к элементам инфраструктуры, например опорам или стенам.

В КГГА отметили, что зацеперы нарушают правила безопасности и ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения. Кроме того, такие действия затрудняют работу транспорта и приводят к задержкам. Зацепинг – это нарушение правил пользования общественным транспортом. За него предусмотрена административная, а в случае серьезных последствий – уголовная ответственность.

Как сообщал OBOZ.UA, в Буче Киевской области поразило током 13-летнего парня, который ради развлечения полез на крышу электропоезда. Ребенка с ожогами более 90% тела доставили в столичную больницу.

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