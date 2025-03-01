Снег с дождем и до +6°С: прогноз погоды по Киевской области на 2 марта

В Киевской области в воскресенье, 2 марта, синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег с дождем. Воздух в регионе максимально прогреется до +6°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 2 марта по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура по области ночью от 1°С до 4°С мороза, днем 1-6°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С мороза, днем 3-5°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 2 марта в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.

Напомним, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

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