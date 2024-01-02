Снег и до -5°С: прогноз погоды по Киевской области 3 января

В Киеве и Киевской области в среду, 3 января, синоптики прогнозируют облачную погоду, днем снег и гололедица на дорогах. Температура воздуха в регионе днем -5°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 3 января по Киевщине. Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем снег. На дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 3-8°С мороза, днем 0-5°С мороза; в Киеве ночью 5-7°С мороза днем 1-3°С мороза", – рассказали в пресс-службе.

В Укргидрометцентре добавили, что в течение следующих дней в Киевской области будет преобладать поле пониженного давления и осадки в виде снега и мокрого снега. В ближайшие сутки температура будет оставаться около 0°С, в дальнейшем ожидаем понижение температуры ночью до -5°С.. -7°С и днем до -4°С... -6°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 3 января в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Утром снег днем усилится и будет идти до самого вечера.

Следует добавить, что в январе 2024 года по всей Украине ожидается резкое понижение температуры и снегопады. Синоптики прогнозируют сильный ветер, метели и увеличение количества осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

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