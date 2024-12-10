Снег, гололедица и до +3°С: прогноз погоды по Киевской области на 11 декабря

В Киевской области в среду, 11 декабря, облачно, мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 11 декабря по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, мокрый снег и дождь; оледенение, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура по области ночью и днем от 2°С до 3°С тепла; в Киеве ночью и днем около 0°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 11 декабря в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Утром на смену ночному мокрому снегу придет снег. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь со снегом, который к вечеру закончится.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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