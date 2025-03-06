Сначала освободить пленных, а затем подписывать соглашения: в Киеве под посольством США начался митинг украинцев. Фото

В Киеве в четверг, 6 марта, под посольством США на митинг собралось несколько сотен украинцев. Они держали в руках плакаты с призывом к Соединенным Штатам повлиять на РФ в вопросе освобождения из российского плена украинских военных и гражданских.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. На месте происшествия за правопорядком следили правоохранители.

Так, утром в четверг в столице под посольством Соединенных Штатов Америки в Украине на митинг собралось несколько сотен граждан. Участники акции потребовали сначала освободить своих родственников, которые находятся в плену россиян, а затем уже подписывать соглашения.

Родственники обратились лично к президенту США Дональду Трампу, чтобы он повлиял на РФ в этом вопросе.

"Мы обращаемся к вам, чтобы вы использовали свое влияние и заставили РФ немедленно освободить всех военнопленных и гражданских заложников из российского плена… Чтоб (Россия. – Ред.) обеспечила их связь со своими семьями. Соблюдала Женевскую конвенцию и нормы международного гуманитарного права", – говорится в обращении.

Стоит добавить, что митингующие также держали в руках плакаты со своими требованиями и портреты украинских воинов, которые сейчас находятся в российском плену.

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации американского президента Дональда Трампа подтвердили, что команды Украины и Штатов ведут переговоры по заключению соглашения о полезных ископаемых. Документ должны были подписать во время визита в Вашингтон Владимира Зеленского, но отложили из-за спора в Овальном кабинете.

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