Сломанные деревья упали на детскую площадку и повредили авто: Киев и область накрыла гроза. Фото и видео

Столицу и Киевскую область в среду, 17 июля, во второй половине дня накрыла гроза, которая местами сопровождалась сильными порывами ветра. В результате непогоды в некоторых районах фиксировали падение деревьев.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. В регионе объявлен уровень опасности, желтый.

Так, во второй половине дня в нескольких районах столицы и Киевской области началась гроза, сопровождавшаяся сильными порывами ветра. В результате непогоды, в частности в Гостомеле, шквал ломал деревья – одно из них упало на детскую площадку, на которой, к счастью, никого в тот момент не было, а другое на авто.

Стоит добавить, что ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в столичном регионе – во второй половине дня грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.

Напомним, в Киеве и Киевской области в четверг, 18 июля, синоптики прогнозируют значительный дождь, грозы, местами град и шквал 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +32°С.

Как сообщал OBOZ.UA, спасатели ликвидировали последствия непогоды, накрывшей Киев вечером вторника, 16 июля. В Голосеевском районе сильный ветер свалил деревья, в результате чего были повреждены гаражи и автотранспорт граждан.

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