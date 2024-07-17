Грозы, град и до + 32°С: прогноз погоды по Киевской области на 18 июля

В Киеве и Киевской области в четверг, 18 июля, сильный дождь, грозы, местами град и шквал 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +32°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 18 июля по Киевщине. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 18-23°С, днем 27-32°С; в Киеве ночью 21-23°С, днем около 30°С", – рассказали в синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что в Киеве и Киевской области днем 18 июля ожидаются значительный дождь, грозы, местами град и шквал 15-20 м/с.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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