Сливал оккупантам локации ПВО и аэродромы Сил обороны: в Киеве задержали агента ФСБ. Фото

В Киеве сотрудники СБУ задержали еще одного агента ФСБ. Злоумышленник "сливал" оккупантам локации ПВО и аэродромов Сил обороны на Киевщине и Полтавщине.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Служба безопасности задержала еще одного российского агента в столице Украины. По заказу ФСБ он корректировал воздушные атаки рашистов сразу по двум регионам – Киевской и Полтавской областях", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, задачей агента был поиск и передача координат авиационных баз, радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов Сил обороны. По материалам дела, наведением вражеского огня занимался завербованный ФСБ киевлянин. В поле зрения оккупантов он попал, когда публиковал прокремлевские комментарии в Telegram.

Для выполнения задач российской спецслужбы фигурант на собственном авто объезжал местность и обозначал на Google Maps расположение оборонительных объектов. Также злоумышленник фиксировал направления и количество вылетов боевой авиации ВСУ через воздушное пространство обоих регионов.

После разведвылазок он формировал "отчет" и направлял его куратору в виде скриншотов электронных карт с координатами объектов и собственными комментариями.

"Сотрудники СБУ задержали агента с поличным во время проведения доразведки вблизи одной из локаций. На месте происшествия у фигуранта изъят смартфон с доказательствами работы на врага", – уточнили в пресс-службе.

Задержанному сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленник находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили еще одних агентов вражеской спецслужбы. Злоумышленники поставляли оккупантам украинские SIM-карты для дронов-камикадзе.

