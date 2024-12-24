Скульптуры малышей – основателей Киева переодели в честь Рождества и Нового года. Фото и подробности

В Киеве в честь Рождества Христова и Нового года во вторник, 24 декабря, переодели скульптуры маленьких основателей столицы Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь. Их одели в аутентичные украинские костюмы, а маленького Щека – в военную форму с шевроном одного из подразделений ВСУ.

Видео дня

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил автор памятника Владимир Журавель. Фигуры находятся на почтовой площади столицы.

"Друзья, поздравляем с грядущим Рождеством Христовым и Новым годом! Желаем здоровья, тихих праздников! Спасибо нашим защитникам! Свет победит тьму! Пусть Господь хранит нас всех!" – говорится в сообщении.

Журавель добавил, что костюмы для скульптур сшила его жена Екатерина Журавель, а шевроны на Щеке принадлежат одному из подразделений, где служат братья-защитники Украины скульптора – Дмитрий Журавель и Руслан Журавель.

Как сообщал OBOZ.UA, малышей-основателей Киева на Почтовой площади переодели в новый наряд ко Дню осеннего равноденствия. Скульптуры нарядили в вышиванки и венки из калины и хмеля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!