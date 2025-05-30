Синоптики рассказали, какой будет погода по Киевщине в последний день весны: прогноз на 31 мая

В Киевской области в субботу, 31 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 31 мая по территории Киевской области. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 9-14°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 12-14°С, днем 22-24°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве на небе не будет ни одной тучки. Без осадков.

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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