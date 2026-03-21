Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве: все подробности

Синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий в Киеве. В субботу, 21 марта, с удержанием весь день туман, видимость ограничена.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории города Киева! В ближайший час с удержанием днем 21 марта туман, видимость 200-500 метров", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре добавили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Добавим, в Киевской области в субботу, 21 марта, облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

