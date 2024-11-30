Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области на выходные: что известно

В Киеве и Киевской области до конца суток 30 ноября и 1 декабря ухудшатся погодные условия. В регионе прогнозируют туман, видимость 200-500 метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и в Киеве. До конца суток 30 ноября и напротяжении суток 1 декабря туман, видимость 200-500 метров", – говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что подобные погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.

Напомним, в Киевской области в субботу, 30 ноября, облачно с прояснениями, днем без осадков, на дорогах местами гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +4°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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