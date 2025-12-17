Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области: что известно

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в столице и Киевской области. До конца суток среды, 17 декабря, с удержанием ночью и утром 18 декабря, накроет туман, что может привести к ухудшению видимости на дорогах.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области. До конца суток 17 декабря, с содержанием ночью и утром 18 декабря туман, видимость 200-500 метров", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре добавили, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Добавим, в Киевской области в среду, 17 декабря, облачно, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +7°С.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

