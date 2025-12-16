Туман и до +7°С: прогноз погоды по Киевской области на 17 декабря

В Киевской области в среду, 17 декабря, без осадков, синоптики предупредили о тумане ночью и утром. Воздух в регионе максимально прогреется до +7°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 17 декабря по территории Киевской области. Облачно. Без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура по области ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 2-7°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 3-5°С тепла", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и столицы. 17 декабря ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

