Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области: что известно
Синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий в Киеве и области в понедельник, 8 сентября. До конца суток в регионе прогнозируется гроза.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Что рассказали синоптики
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории города Киев и Киевской области. В ближайший час с сохранением до конца суток 8 сентября гроза", – говорится в сообщении
В Укргидрометцентре добавили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Погода в предыдущие периоды
Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.
Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.
