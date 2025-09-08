Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области: что известно

Синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий в Киеве и области в понедельник, 8 сентября. До конца суток в регионе прогнозируется гроза.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории города Киев и Киевской области. В ближайший час с сохранением до конца суток 8 сентября гроза", – говорится в сообщении

В Укргидрометцентре добавили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

