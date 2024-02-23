Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области: что известно

В Киеве и Киевской области до конца суток 23 февраля возможны порывы ветра 15-20 м/с. Кроме того, по словам синоптиков, такая же погода прогнозируется и в субботу, 24 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине. В ближайшие часы с содержанием до конца суток 23 февраля и днем 24 февраля порывы ветра 15-20 м/с", – предупредили синоптики.

Как отметили в Укргидрометцентре, такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, в Киеве и Бориспольском районе столичного региона 22-27 февраля возможны резкие колебания уровней воды с начальным затоплением пойменных территорий. Синоптики предупредили об этом из-за сбросов воды из Киевского водохранилища.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области в пятницу, 23 февраля, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

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