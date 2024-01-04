Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве и области 4 января

Синоптики предупредили, что в Киеве и Киевской области в четверг, 4 января, ожидается ухудшение погодных условий. К концу суток на дорогах удержится туман, видимость 200-500 метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине. В ближайшее время с удержанием до конца суток 4 января туман, видимость 200-500 метров", – предупредили синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Следует добавить, что в январе 2024 года по всей Украине ожидается резкое понижение температуры и снегопады. Синоптики прогнозируют сильный ветер, метели и увеличение количества осадков.

Напомним, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

Как сообщал OBOZ.UA, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

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