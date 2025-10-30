Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий по Киевской области: что известно

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в столице и Киевской области. В четверг, 30 октября, и в течение суток 31 октября ожидаются сильные порывы ветра.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Что известно

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории города Киев и Киевской области! До конца суток 30 октября и в течение суток 31 октября порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре добавили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта.

Добавим, в Киевской области в четверг, 30 октября, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!